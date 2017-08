Con Lapuente América hubiera ganado la final a Tigres: Peláez

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En entrevista para ESPN, Ricardo Peláez aseguró que con un técnico como Manuel Lapuente en el banquillo americanista, hubieran derrotado a Tigres en la final del Apertura 2016.



"Hay técnicos 'cerradores', hay técnicos que empiezan ganando y te cierran los espacios. Eso hubiera hecho Manuel Lapuente ya con dos hombres menos", declaró el ex director Deportivo del América.



Para Peláez, el estratega argentino Ricardo La Volpe cometió un error en la final de vuelta disputada en estadio Universitario de los Tigres.



"Creo que La Volpe cometió un error en dejar en la cancha a Rubens Sambueza con una tarjeta amarilla. Yo lo hubiera sacado. Con dos hombres menos hubiera cerrado atrás".



Asimismo, reconoció que de todos los técnicos que llevó bajo su mandato en Coapa, fue La Volpe de quien más duda tuvo.



"Fue difícil, pero me habló Rafael García y me planteó su trabajo, La Volpe fue a mi casa y platicamos sobre lo que quería. Estuvo de acuerdo y creo que al final el trabajo de Ricardo fue bueno", puntualizó.