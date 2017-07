Nunes afirma que sinusitis la obligó a cancelar su pelea

LAS VEGAS(AP)

Amanda Nunes, campeona peso gallo de UFC, señaló a una sinusitis como la razón por la que decidió no defender su título ante Valentina Shevchenko en la función UFC 213 tan solo dos horas antes del inicio del evento.



Nunes reveló su condición a través de mensajes publicados en domingo en sus cuentas de Twitter e Instagram.



La brasileña de 29 años dijo que sintió complicaciones al respirar durante su proceso de pérdida de peso y "sentí perder el equilibrio por la presión en mis senos nasales. No me sentía lo suficientemente bien para arriesgarme a recibir un golpe en la cabeza con tal presión".



El presidente de UFC, Dana White, y Shevchenko criticaron a Nunes el sábado por su decisión, que obligó a los organizadores a cancelar el combate estelar de su espectáculo de pago por evento. White afirmó que no volvería a colocar a Nunes en una pelea estelar de una cartelera.



El combate entre Nunes y Shevchenko podría programarse para el UFC 215 en Edmonton en septiembre.



Nunes (14-4) se apoderó del cinturón de las 135 libres al vencer a Miesha Tate en julio del año pasado. Después de derrotar apabullantemente a Ronda Rousey en diciembre, la brasileña estaba programada para defender el título por segunda ocasión en una revancha de su triunfo de marzo de 2016 sobre Shevchenko (14-2).