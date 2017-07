México arranca su camino en Copa Oro sin técnico

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La selección nacional de México se enfrenta a El Salvador en el arranque de la Copa Oro en el Qualcomm Stadium en San Diego, California en el partido de la doble jornada tras el encuentro de Curazao y Jamaica, ambos pertenecientes al grupo C.



México llega mermado tras la fractura que sufrió Alan Pulido ante la selección de Ghana en un partido de preparación que causó su baja del equipo, además, este viernes se dio a conocer que el técnico Juan Carlos Osorio fue castigado por el Comité Disciplinario de FIFA con seis partidos oficiales, además de una multa de 5 mil 186 dólares, por lo que el colombiano se perderá toda la Copa Oro, dependiendo de la instancia a la que llegue el Tri. El equipo quedará en manos de su auxiliar Luis Pompilio Paéz.



El Tri, que ha conseguido buenos resultados en los amistosos ante Ghana y Paraguay, lleva la consigna de la otra selección, la de los internacionales mexicanos que finalizó en el cuarto sitio de la Confederaciones, ya que este equipo prácticamente esta armado sólo con militantes de la Liga Mx, con excepción de Erick “Cubo” Torres que juega en el Dínamo de Houston y que fue convocado tras la lesión de Pulido.



Por su parte, El Salvador llega tras una reestructuración que sufrió su futbol tras un escándalo de apuestas de donde resultaron sancionados federativos, técnicos e incluso jugadores de por vida.



México llega como campeón defensor del torneo, con un cuadro de jóvenes y sin su técnico, aún así, es el favorito de las apuestas deportivas para llevarse el encuentro. Se paga -350 por un triunfo del Tri, mientras que se da +800 por una victoria salvadoreña. El empate ofrece +475. Los momios señalan que el over de 2.5 goles paga -150, mientras que el under da +115. De igual forma, Oddsshark señala que si México se pone adelante en el marcador para el medio tiempo y gana el encuentro se ofrece -125. Si El Salvador consigue el triunfo se da +6600 y si termina empatado el partido se da +2000.



Pronóstico: México 3-0 El Salvador