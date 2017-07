Lukaku confirma su llegada al Manchester United

LONDRES, Inglaterra(AP)

Romelu Lukaku confirmó su transferencia del Everton al Manchester United, sin que ninguno de los clubes hubiera anunciado el fichaje todavía.



El delantero belga dijo en una entrevista con ESPN que eligió al United pese a que había recibido una oferta posterior del Chelsea, su equipo anterior y monarca actual de la Liga Premier inglesa.



“Estaba ya decidido”, comentó Lukaku, de 24 años. “Di mi palabra y no miro atrás... Estaba ya preparado mentalmente para ser parte del equipo”.



Lukaku se sometió a una serie de análisis médicos el sábado, en Los Ángeles, donde se encuentra de vacaciones. La transacción ascendería a 75 millones de libras (97 millones de dólares).



El atacante de origen congoleño dijo que había hablado sobre la transferencia con su amigo Paul Pogba, mediocampista del United y el jugador más caro del mundo.



“Él me explicó lo que pasaba en el club, y eso encendió algo en mi mente”, dijo Lukaku. “Cuando llegó la oportunidad, no lo pensé dos veces. Estoy verdaderamente emocionado”.



Lukaku, recio delantero de 1,90 metros, trabajará por segunda vez en su carrera con el técnico José Mourinho, quien lo vendió al Everton en 2014, cuando dirigía al Chelsea.



Lukaku no había logrado la titularidad en los “Blues” y pasó buena parte del tiempo cedido a préstamo, primero con el West Bromwich Albion y después con el Everton.



“Estuvimos juntos en circunstancias muy diferentes”, explicó Lukaku. “Obviamente, la primera vez que trabajé con él, yo era un joven y estaba ansioso por jugar. Y él entendió los motivos por los que me marché en aquel momento... Ahora tengo 24 años, soy un hombre. Él percibe la madurez que me han dado los años”.



Reforzar el ataque ha sido la prioridad de Mourinho de cara a su segunda campaña a cargo de los “Red Devils”, que dieron de baja a Zlatan Ibrahimovic.



Lukaku fue el segundo mejor anotador en la Premier la temporada anterior, con 25 dianas en el Everton, que se ubicó séptimo en la tabla. El United terminó un lugar más arriba, pero se clasificó a la Liga de Campeones, al coronarse en la Liga Europa.



La policía informó el sábado que Lukaku fue arrestado el 2 de julio tras negarse a moderar el volumen de la música durante una fiesta en una casa de Beverly Hills. Deberá comparecer el 2 de octubre ante la corte superior de Los Ángeles.



El United enfrenta al Galaxy de Los Ángeles el próximo fin de semana, en un encuentro amistoso.