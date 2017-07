Bottas conquista el GP de Austria; Vettel llega 2do

SPIELBERG, Austria (AP)

Valtteri Bottas tuvo un estupendo arranque desde el primer puesto y conquistó el domingo el Gran Premio de Austria, en tanto que Sebastian Vettel ocupó la segunda posición para ampliar a 20 puntos su ventaja sobre Lewis Hamilton en el campeonato de pilotos.



El finlandés Bottas hizo apenas lo suficiente para resistir el último embate de Vettel. El Ferrari del alemán llegó seis décimas de segundo detrás del Mercedes de Bottas.



“Él me estuvo persiguiendo, y yo tenía un gran daño en el neumático posterior izquierdo”, dijo Bottas. “Cada vez perdía más estabilidad en la parte de atrás. Me alegro de que la carrera haya concluido en esa vuelta”.



Vettel se mostró en cambio frustrado por quedarse tan cerca de su 46to triunfo en la Fórmula Uno.



“Me dijeron que él tenía problemas, y yo lo presioné. Mi auto cobró vida y tomó muy buena velocidad”, dijo Vettel. “Creo que me faltó una vuelta, porque él estaba teniendo verdaderos predicamentos”.



El alemán nunca ha terminado encima del cuarto lugar en Austria. Se ha retirado de dos carreras aquí.



“De verdad quería ganar, así que no estoy totalmente feliz”, reconoció.



Daniel Ricciardo, de Red Bull, mostró una gran habilidad para evitar que le arrebatara el tercer puesto el británico Hamilton, quien estuvo a punto de rebasar al australiano en las últimas dos vueltas pero debió conformarse con el cuarto puesto.



Bottas, quien se impuso en Rusia, consiguió la segunda victoria en su carrera _ambas en esta temporada, cuando llegó a Mercedes procedente de Williams. Su primer podio de por vida llegó también en la pista de Spielberg, en 2014, cuando terminó tercero corriendo por Williams.



Está ahora a sólo 15 puntos de Hamilton en el campeonato, por lo que no descarta pelear por el título.



“Yo creo lo que el equipo crea”, manifestó. “No estamos siquiera a la mitad de la temporada”.



Hamilton, de Mercedes, largó desde el octavo puesto, debido a una sanción por un cambio indebido de caja de velocidades durante el Gran Premio de Azerbaiyan, realizado hace un par de semanas y conquistado por Ricciardo. El británico había obtenido el tercer mejor tiempo en la clasificación.



Ricciardo, cuarto en la general, subió al podio por quinta carrera consecutiva. Lo festejó bebiendo champán servido en su botín.



El mexicano Sergio Pérez ocupó el séptimo sitio, uno encima del francés Esteban Ocon, su compañero en la escudería Force India. “Checo” Pérez es ahora sexto en el campeonato mundial.



Al comienzo de la carrera, el español Fernando Alonso tuvo que retirarse en su McLaren, tras una colisión provocada por Daniil Kvyat, de Toro Rosso.



Max Verstappen tuvo un problema con el embrague de su Red Bull, y quedó en las últimas posiciones, donde fue impactado por el McLaren de Alonso, fuera de control. El auto de Verstappen sólo ha concluido dos de las últimas siete carreras.



Bottas tuvo una gran largada, pero Vettel la impugnó mediante la comunicación por radio, al considerar que el finlandés había arrancado antes de que el semáforo se lo permitiera.



Los organizadores de la carrera consideraron que no hubo infracción alguna

“Uno apuesta entre su reacción y su capacidad para adivinar”, dijo Bottas. “A veces uno sale un poco tarde. La de hoy fue la mejor reacción que he tenido ante las luces”.



El alemán no estuvo de acuerdo.



“No quiero quitarle nada a Valtteri, quien hizo una carrera excelente”, dijo Vettel. “pero creo firmemente que él salió antes. Ese tiempo de reacción es inhumano en mi opinión”.