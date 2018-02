TIJUANA, Baja California(GH)

A través de un vídeo difundido en redes sociales de Grupo Reforma



La directora técnica de Xolas, Andrea Rodebaugh alzó la voz en contra del cuerpo técnico de Cruz Azul, ante los insultos recibidos por las jugadoras cementeras al equipo rojinegro.



“Es un momento frustrante en el torneo, no se logra ganar, pero se me hace inaceptable que las jugadoras salieran burlándose de nuestro equipo, y esa burla encauzada por el auxiliar técnico, eso no es de lo que se trata está liga, hay que saber ganar y perder, así no se gana”, dijo la estratega en conferencia de prensa.



Por su parte, Alberto Aguilar, director técnico de Cruz Azul negó que se les haya insultado.



“De ninguna manera, es un tipo exaltado, habrá gritado pero no habrá insultado ni ofendido eso lo puedo asegurar”, dijo Aguilar.



Las escuadra femenil perdió hoy ante su similar Cruz Azul, 1-0 en la Cancha La Noria 1, correspondiente a la jornada 6 de la Liga MX Femenil del Torneo Clausura 2018.