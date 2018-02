Contra Tigres no existe clásico, dice Miguel Herrera

(El Universal)

Miguel Herrera descartó el duelo ante los Tigres sea considerado como un clásico, porque "no hay comparaciones con América y Chivas".



"La gente de Monterrey hace esa polémica. Afuera de ahí, no hay manera de compararlos con Chivas y América. Gastan mucho dinero, pero hay distancia. Tigres hace grandes torneos. América siempre ha estado dentro. Respetando a los medios regios, no hay comparaciones", afirmó el entrenador azulcrema.



El "Piojo" aclaró que ante los felinos no es un partido más, "porque son los campeones y seguramente nos los vamos a enfrentar en la Liguilla, sí conseguimos los objetivos".



Agregó que Carlos Darwin Quintero aún puede salir del equipo y por lo pronto no lo convocará para el duelo ante Tigres.



La alineación azulcrema para mañana sería Agustín Marchesín, Paul Aguilar, Bruno Valdez, Carlos Vargas (en duda), Guido Rodríguez, Mateus Uribe, Cecilio Domínguez, Renato Ibarra, Henry Martín y Oribe Peralta.



Ve bien suspender el descenso



Para el "Piojo", la iniciativa de suspender el descenso no es mala, debido a que "se fortalecería la Liga MX y ver que se fortalezca la división de abajo".



"Algo así hizo la Premier de Inglaterra, que estuvo tres años sin descenso.