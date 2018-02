Buscan expandir la Serie del Caribe

Guadalajara, Jalisco()

La Serie del Caribe ha pasado por múltiples cambios en los últimos años, dentro y fuera del terreno, desde el formato para decidir el campeón hasta la inclusión de Cuba por primera vez en la "segunda etapa" del torneo.



El presidente de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera, asegura que tiene en la mira muchos planes más para ampliar el torneo e invitar a más participantes.



"Necesitamos incluir nuevos países en la Serie del Caribe", dijo el dominicano. "No podemos hacerlo si no tenemos mayor tiempo. No tenemos un espacio de tiempo con el cual incluir a otros países".



En ese tenor, Puello Herrera quisiera ver implementado un ambicioso plan de modificar tanto los calendarios de las principales ligas invernales latinoamericanas como el de la Serie del Caribe, para así tener la flexibilidad necesaria para que otros países sean parte del torneo. Y, de paso, el evento estaría un poco más alejado del inicio de los entrenamientos de primavera de Grandes Ligas, lo cual, teóricamente, podría motivar a más jugadores de nombre a participar.



"La idea es que nosotros iniciemos nuestros torneos, como muy tarde, al principio de octubre, reducir los lugares donde se juega el round robin y aproximadamente el 22, 23 de enero, iniciar lo que es la Serie del Caribe, para concluirla más o menos el día 1 ó 2 de febrero", expresó.