Duro golpe para la LMP

Guadalajara, Jalisco()

Lo que ocurrió con el equipo mexicano con la eliminación tan temprana de la Serie del Caribe Jalisco 2018 fue un duro golpe para la afición y para la Liga Mexicana del Pacífico.



"Debemos admitir que nos ha tomado completamente por sorpresa este resultado, es un revés muy doloroso, y queda en nosotros la pena por no haber estado a la altura de las expectativas del torneo y de los aficionados mexicanos" señaló Omar Canizales, presidente de la LMP, en entrevista para la página oficial de la liga.



"La afición al beisbol del Pacífico mexicano no se merecía el resultado de la participación que se tuvo este año en la Serie del Caribe. Nos vemos obligados a analizar en forma muy seria lo que pasó, dejando atrás el calor del sentimiento de tristeza que provocó la eliminación temprana del representante de México".



La novena mexicana perdió sus primeros tres juegos en Jalisco 2018 y se despidió con marca de 1-3 al derrotar en la última jornada a República Dominicana.



"No supimos jugar los juegos, pero tampoco hay que quitarle el mérito a los demás equipos que fueron capaces de vencernos", expresó quien lleva las riendas de la MexPac.



De las últimas siete ediciones caribeñas, México salió campeón en cuatro oportunidades y bajo el nuevo formato de competencia (round robin y playoffs), desde 2014, llegó a todas las finales, alcanzando dos títulos.