Incertidumbre en el Ascenso

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La inquietud y el rechazo no se han hecho esperar en el seno del Ascenso MX, ante la propuesta de anular el derecho deportivo de subir a la máxima categoría para los equipos de esta categoría a partir del 2019 y durante los siguientes cuatro años.La iniciativa fue dada a conocer luego de la junta de Comité de Desarrollo Deportivo que se llevó a cabo en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol para analizar diversos temas, entre ellos ese, que también incluye que las escuadra de la Liga MX no desciendan en ese mismo lapso.Directivos, entrenadores y los mismos futbolistas de esta categoría han expresado su descontento ante esta propuesta, y están conscientes de las consecuencias tanto deportivas como económicas que podrían generar en el futuro.Ismael Valadez, jugador de Leones Negros de la UdeG y Vocal del Ascenso en la Asociación de Jugadores, expresó: "Por más que le damos vuelta, no vemos los beneficios, al contrario, se vendría un problema grave, no le conviene al jugador, no le conviene al directivo, a los técnicos".Miguel Favela, presidente de Murciélagos FC, a través de un tuit escribió este mensaje en su cuenta personal: "Hoy más que nunca hay un ataque feroz a los sueños de quienes hemos invertido, sufrido, luchado en la liga de ascenso. Seguiremos en pie de lucha, hay muchos empleos y familias que depende de esto, aunque con nuestros defectos y carencias ponemos todo".Por su parte, Cimarrones de Sonora hasta el momento no ha emitido ningún posicionamiento sobre esta situación, luego del intento de esta Casa Editorial por contactar al director deportivo del equipo, Alan Rivera, por obtener una declaración, sin éxito.El encargado del departamento de comunicación de la escuadra sonorense, Luis Rendón, añadió que podría haber una postura oficial del club luego de que el presidente del equipo Servando Carbajal llegue a la capital sonorense tras reunirse con otros directivos de esta categoría entre ayer y hoy en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.