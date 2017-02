Sosa espera combate con "Gallo" Estrada

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Édgar Sosa está listo para volver al cuadrilátero, y si es ante Juan Francisco “Gallo” Estrada, mejor.



Aunque el combate, que se disputaría en la categoría supermosca no está confirmado, Sosa confía en que sean detalles los que detengan el anuncio de la pelea.



“Parece que será el 11 de marzo aunque no está definido si habrá un cinturón de por medio o el nombre del rival. En caso de que fuera el ‘Gallo’ es un peleador técnico, joven y que también viene de una inactividad. Sería muy complicado vencerlo, todo un reto”, expuso.



Aunque no ha peleado desde septiembre pasado, Sosa se mantiene en forma.



“La verdad sí me pesó la inactividad y por eso ahora me encuentro en el gimnasio, entrenando para alcanzar una excelente condición física y mostrarle a la gente un buen espectáculo si se concreta lo de marzo. Voy a esperar a ver qué pasa los siguientes días”, comentó Édgar, quien espera tener tres peleas más este año.



Estrada (34-2, 24 KO) apenas tuvo un combate en 2016, cuando venció a Raymond Tabugon en Sonora. Sosa, en tanto, (52-10, 30 KO) cayó en septiembre pasado ante Donnie Nietes.