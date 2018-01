Efraín Juárez ficha con Vancouver

MONTERREY, Nuevo León(Tomada de Récord)

Efraín Juárez confirmó este martes su salida de Rayados de Monterrey para entrar en el Vancouver Whitecaps de la MLS, según se leyó en Récord En entrevista con ESPN, el defensor mexicano explicó cómo fue el contacto con su nuevo equipo."La semana pasada me marcaron, me hicieron la propuesta, dije que sí, que tenía contrato con Monterrey y teníamos que arreglarnos, pero me ilusiona un nuevo reto en mi vida", relató.Asimismo, Juárez consideró a la MLS como una liga que está creciendo, por lo que se siente importante con su arribo a Canadá."Me siento como Coutinho, como si hubiera fichado con el Barcelona. Voy a un equipo importante", dijo.Asimismo, el ahora ex futbolista de Rayados confesó su sentir tras perder la Final Regia hace algunas semanas."Fue un golpe muy duro, me dolió muchísimo, me deprimí tres o cuatro días, no quería salir, pero fue enseñanza de vida", mencionó.