León anuncia fichaje de Giles Barnes de una forma original

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de ESPN)

Club León hizo oficial la contratación de su nuevo refuerzo, Giles Barnes, jugador jamaiquino nacido en Inglaterra, pero recurrió a una forma original para dar a conocer el fichaje, según informó ESPN A través de sus redes sociales, el equipo del Bajío publicó una serie de guiños en honor al atacante de 29 años, a quien recibieron con el hashtag #WelcomeToTheJungle y un grafiti realizado sobre una pared blanca, presuntamente del Estadio León.En una segunda publicación, la cuenta oficial de la Fiera compartió un video ambientado con ritmos caribeños, una máscara de león y el dibujo en progreso, ya con rasgos característicos del ex MLS, como el color de piel, el cabello rizado y la barba."¡Únete! En León decimos... Welcome to the jungle", esribió el perfil oficial del Club León junto a dos fotografías del arte en proceso, que para entonces ya hacía clara alusión al festejo de un gol anotado por Jamaica en la Copa Oro de 2015.