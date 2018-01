"He cometido errores, pero he madurado": "Guilit" Peña en presentación con Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Carlos Peña asegura que su llegada a Cruz Azul no es ninguna revancha, que no es un paso atrás en su carrera venir a México. Y hasta piensa en Selección."Me siento contento de estar aquí, feliz. Vengo con la intención de que vean un buen jugador".Pero su pasado está presente. Hay cientos de historias alrededor de Peña, y él acepta, "he cometido errores, pero he madurado. Ahora hay que ver el presente, vengo a trabajar".El tema de su sueldo sale a flote, la cara de Peña muestra enojó, sólo contesta... "Vengo a jugar y ya".El pase internacional del "Gullit" se recibirá este martes y estará listo para viajar, si así lo decide Pedro Caixinha a Guadalajara para estar por lo menos en la banca en el juego de la jornada 2 ante Chivas.