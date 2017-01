Futuro incierto para Jake Sánchez

MEXICALI, Baja California(GH)

A pesar de que logró una marcha histórica de salvamentos (21) para Águilas de Mexicali y se adjudicó como el mejor rescatista de la Temporada 2016-2017, Jake Sánchez no fue requerido para el Spring Training de los Atléticos de Oakland.



“No voy a los entrenamientos de Grandes Ligas este año, sólo Dios sabe el motivo, pero espero ir al Clásico Mundial y tirar contra los jugadores de Grandes Ligas”, confesó.



Sánchez, quiere dar lo mejor de sí mismo, para demostrar y buscar una oportunidad en un futuro de jugar en el extranjero.



“La verdad si viene una oferta sí me voy, mis intenciones están en Grandes Ligas, pero si algún equipo en Japón me quiere comprar y nadie tiene planes para mí, sí me voy”, dijo.



Aunque hace tiempo se encontraba alejado de los reflectores con los que cuenta en la actualidad, “Me gusta usarlo como ejemplo, hace dos años yo aún estaba en torneos amateurs, pero me gusta decir que si sigues trabajando las cosas pueden suceder”, expresó.



Su mentalidad en la postemporada es la del borrón y cuenta nueva. “En los playffos, es un tiempo diferente, cambiamos el chip, siempre que me toca jugar entró con la mentalidad de ayudar al equipo lo más que pueda”, extendió.



Aunque es consciente de que su trabajo fue importante en temporada regular y en el inicio de playoffs, no se adjudica todo el mérito.

“Yo no llego sin mis compañeros, su trabajo es más difícil que el mío, tenemos un gran bullpen y jugadores de cuadro, doy muchas gracias al trabajo de todos. Somos muy unidos, todos jugamos por el equipo”, concluyó.