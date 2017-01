Piqué, frustrado con el arbitraje en España

MADRID (AP )

Gerard Piqué está frustrado con el arbitraje en España. No se ha guardado sus sentimientos y el comité de árbitros habría decidido el lunes tomar cartas en el asunto.Tras considerar que debió marcarse un penal en favor del Barcelona durante el encuentro del domingo ante Villarreal, Piqué señaló con un dedo hacia el palco donde estaban los invitados especiales, y lanzó un grito hacia esa zona antes de abandonar la cancha."¿Lo has visto? Sí, tú. ¿Lo has visto?", preguntó a la distancia.La prensa española indicó que Piqué se dirigía al presidente de la Liga española Javier Tebas. Más tarde, Piqué sólo explicó: "al que iban dirigidas las palabras, ya lo sabe él".Tebas negó que los comentarios fueron para él."Creo que Piqué no se refería a mí. Es un gran profesional y no creo ni que supiera que yo estaba en el estadio. Se refería a otra persona. No me siento aludido... no soy tan importante como para que piense que estaba yo en el palco"", indicó el lunes a la prensa local. "Estoy de acuerdo, hay que subir el nivel arbitral".El lunes, medios españoles informaron que el comité de árbitros reportará los comentarios de Piqué en busca de que se le sancione.Piqué se había quejado ya después del revés del Barsa frente al Athletic de Bilbao, la semana pasada en la Copa del Rey, cuando sugirió que los árbitros favorecían al Real Madrid , líder de la Liga. Sus comentarios llevaron también a que el comité de árbitros contemplara sanciones."¿Mis declaraciones? Que las analicen, que pierdan el tiempo en ello. Están en su derecho", sentenció Piqué. "Obviamente creo en lo que dije y cada semana me dan más la razón".Las críticas del zaguero parecen ir a contracorriente de la postura más moderada que suele adoptar el Barcelona respecto del trabajo de los árbitros."Siempre me he mantenido cauto con el tema arbitral", dijo el técnico del conjunto catalán Luis Enrique, tras el cotejo ante el Athletic. "A los árbitros hay que ayudarles, todos. Es complejo decidir en décimas de segundo".Piqué se quejó por dos supuestos penales que no se sancionaron en favor del Barcelona durante el tropiezo por 2-1 ante un Athletic que se quedó con nueve hombres el jueves, en los octavos de final de la Copa del Rey. Un día antes, Sevilla protestó por el arbitraje durante el duelo que perdió 3-0 contra el Real Madrid