Nadal conquista su sexto título del año en Beijing

BEIJING(AP )

Rafael Nadal le dio una lección a Nick Kyrgios al despachar el domingo 6-2, 6-1 al impetuoso tenista australiano para conquistar por segunda vez del Abierto de China.



Fue el sexto título del actual número uno del mundo en la temporada, dejando atrás los cinco que han obtenido Roger Federer y Alexander Zverev. El astro español no se consagraba en la capital china desde su victoria ante el argentino Guillermo Coria en la final de 2005.



"Este es un título importante para mí”, dijo Nadal. “La última vez que me llevé el trofeo fue en 2005, totalmente diferente. Ni me acordaba de ese. La sensación es más bonita este año”.



Nadal también llegó a 75 títulos en su carrera y se puso a dos de igualar a John McEnroe en el cuarto puesto de la tabla histórica de la era abierta, a partir de 1968.



En la final femenina, la francesa Caroline García derrotó 6-4, 7-6 (3) a Simona Halep, la rumana que el lunes ascenderá al primer lugar del ranking.



García, la quinceava cabeza de serie que había perdido en los dos partidos previos que habían disputado, ganó su segundo título seguido. La francesa irrumpirá entre las diez mejores del mundo cuando se publique el nuevo escalafón de la WTA.



Entre los seis títulos de Nadal esta temporada se encuentran su décimo — un récord — en el Abierto de Francia y su tercero en el Abierto de Estados Unidos.



La última vez que Nadal ganó seis títulos en un año fue 2013, cuando atrapó 10 trofeos en la temporada.



El español ganó nueve games seguido, capitalizando una aciago noche de Kyrgios con su saque. La efectividad del australiano con su primer servicio no pasó del 50 por ciento.



Kyrgios le entregó a Nadal cinco bolas de quiebre en el primer set, con el español convirtiendo dos.



No fue hasta el segundo set en el que Kyrgios ganó un game con su saque. Pero Nadal dominaba 5-0 y cerró para desquitarse de la derrota que sufrió ante el 19no del mundo en Cincinnati hace casi dos meses. En el historial de duelos directos, el español aventaja 3-2, y 2-1 esta temporada.



“He jugado fatal”, reconoció Kyrgios. “Está a un gran nivel. Me destruyó”.



La victoria apuntala las opciones de Nadal de completar un año como número uno por cuarta ocasión, ahora con una diferencia de 2.360 puntos sobre su escolta Federer.



García también ganó en sets corridos.



"Jugó magníficamente”, dijo Halep sobre García. “Mereció ganar hoy. Fue superior”.



Para Halep, la derrota fue decepcionante al no poder coronar con un título su ascenso al número uno del ranking. Aseguró el primer puesto cuando el sábado derrotó en semifinales a Jelena Ostapenko, la campeona del Abierto de Francia.



La mejor oportunidad de Halep para reaccionar ante García se esfumó cuando no aprovechar ninguna de las nueve bolas de quiebre que dispuso con el marcador 3-3 en el segundo set.



“Eso fue lo que marcó el rumbo del segundo set”, dijo García.