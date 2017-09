Suspenden el Atlas-Tigres

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Se suspende el partido en el Estadio Jalisco, por lo que el plantel de @TigresOficial se regresa a Monterrey. pic.twitter.com/R2NMvEXbqU — CLUB TIGRES OFICIAL (@TigresOficial) 9 de septiembre de 2017

Debido a que la pantalla del estadio Jalisco no estaba a la altura correcta, la Liga MX decidió suspender el partido Atlas contra Tigres que se jugaría este viernes por la noche.Se indicó que Protección Civil constató que la altura de la pantalla no era la correcta, por lo que pidió subirla, pero como los trabajos para colocarla a la altura adecuada requerían tiempo se decidió cancelar el juego.Al respecto, en su cuenta de Twitter, Tigres indicó que no se jugará el encuentro, por lo que el plantel regresaría a Monterrey.No se ha informado hasta el momento cuando se llevará a cabo el juego.