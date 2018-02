Se reunirán presidentes del Ascenso ante desacuerdo

(El Universal)

Los presidentes de los clubes del Ascenso MX han estado en comunicación para saber qué posición deben asumir, si es que se confirma que ya no se podrá subir de categoría por cuatro temporadas, a partir de la 2018-19, según información de El Universal.Álvaro Navarro, vicepresidente del FC Juárez, quiere ser muy “cauteloso con todo. Esperemos que esta propuesta sea sólo un análisis, profundo, pero sólo un análisis”.En Juárez, “hemos realizado una gran inversión, no sólo en contratar jugadores en busca de un título y por consecuencia la búsqueda de un ascenso, también en fuerzas básicas, en Tercera somos líderes, y además de todo, tenemos un gran compromiso con nuestra afición, que quiere que compitamos en Primera”.Debido a todos estos rumores, “los clubes del Ascenso nos hemos estado comunicando y también hemos tenido reuniones para ayudarnos a crecer, y para aportar a la Liga MX. Esta decisión nos afecta a todos”.Antonio Núñez, presidente de Dorados de Sinaloa, confirma la comunicación entre directivos del Ascenso, “más que nada, nos hemos hablado para saber si es verdad esta propuesta y si es así, saber qué hacer. Hasta el momento, esto sólo es un rumor... Espero”.El directivo acepta estar sorprendido “por esta situación. En lo personal, creo que la Liga MX debió subir a 20 equipos desde hace tiempo. Tenemos el descenso más protector del mundo, para que ahora salgamos con esto”.Para Bruno Marioni, director técnico de Venados de Mérida, viendo el proyecto desde su trinchera opinó que “no hay ningún punto a favor en platear esta situación. Sería ir en contra del futbol el abolir el ascenso y el descenso. Esto perjudicará sobre todo a la afición, que es la que sueña con que su equipo logre competir con los grandes, les quitarán totalmente ese sueño”. Cimarrones de Sonora no ha mostrado su postura acerca del tema.