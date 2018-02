UdeG podría dejar el Ascenso

(El Universal)

Alberto Castellanos, presidente de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, afirmó que sería un retroceso para el futbol mexicano el que se tome la decisión de abolir el descenso.



"En el Comité de Desarrollo Deportivo se está pensando blindar a la Liga MX en lugar de construir una mejor Federación, atenta contra el espíritu deportivo que se ha dado durante tantos años", declaró para el programa Reacción en Cadena.



Castellanos sentenció que su equipo no continuaría en el Ascenso, si es que se llega a tomar la decisión de que por cuatro años se detenga el ascenso y el descenso en el balompié nacional.



"No habría razón de mantenernos [en la Liga de Ascenso], la máxima aspiración que nosotros tenemos es ser campeones, porque queremos regresar a la Primera División, creemos que el equipo tiene todas las condiciones para estar en el máximo circuito, porque queremos competir al máximo nivel, contra los grandes, y si esto ya no fuera posible, difícilmente nosotros podríamos continuar con este proyecto", amenazó el directivo.



Afirmó que es totalmente incongruente que se pidan tantos requisitos para acceder a la Primera, si de un momento a otro se van a cambiar, "siempre anteponiendo los intereses de una liga que no busca el crecimiento deportivo de sus afiliados", reiteró.



"Los últimos tres años nos presionaron para que los clubes pudiéramos cubrir los requisitos para subir de categoría, que nuestros estadios cubrieran el aforo que se pide [mínimo 20 mil asientos], que tuviéramos una casa club, equipos en las distintas categorías de fuerzas básicas, que fuéramos solventes, y ahora pretenden cambiar las reglas y es algo que atenta contra lo deportivo", finalizó.



Sólo fue una propuesta



Enrique Bonilla, presidente de la Liga y el Ascenso MX, aceptó que aún no hay una decisión tomada con respecto a la abolición del ascenso y descenso.



"Simplemente hubo un análisis del tema", dijo al programa Reacción en Cadena. "El Comité no puede tomar decisiones, los únicos que lo pueden hacer son los miembros de Asamblea".