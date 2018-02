Manchester United reporta pérdidas por reforma fiscal de EU

MANCHESTER, Inglaterra(AP )

Manchester United dijo que las pérdidas de 18 millones de dólares que sufrió en la segunda mitad del año pasado se debió a la reforma fiscal promulgada por el presidente estadounidense Donald Trump, pero agregó que esto no afectaría la capacidad del club de la Liga Premier de Inglaterra para cumplir con las regulaciones financieras del futbol.



La tasa corporativa en Estados Unidos fue reducida de 35% a 21% en diciembre. Los cambios hicieron que el equipo, que pertenece a la familia estadounidense Glazer y cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, reportara una deducción tributaria de 68 millones de dólares (48,8 millones de libras esterlinas), dijo United el jueves.



Esto conllevó a que United reportara pérdidas de 12,87 millones de libras esterlinas en la primera mitad del año financiero tras tener ganancias de 18,7 millones de libras esterlinas en los seis meses previos al 31 de diciembre del 2016.



"Los cambios fiscales deben de beneficiar al club a largo plazo, sin embargo seguimos analizando los detalles del efecto potencial de los aspectos más complejos de las reformas con nuestros asesores", dijo el director financiero de United Cliff Baty en una conferencia telefónica sobre ingresos.



"Esto es solo un cargo no-impositivo, que no tiene efecto en nuestra competitividad financiera ni en nuestra capacidad para cumplir con las regulaciones de Financial Fair Play", dijo.



En una entrevista reciente con el presentador británico Piers Morgan, Trump hizo referencia a que United pertenecía a un amigo.



Los ingresos de United subieron 10% año a año a 304,9 millones de libras esterlinas.