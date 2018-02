"No me sentía local": Benjamín Gil

GUADALAJARA()

Benjamín Gil, mánager del equipo mexicano que jugó en la Serie del Caribe Jalisco 2018, vio el apoyo de la afición en el Estadio Panamericano, pero en los 5 días que estuvo en el torneo no sintió que jugara en casa.



"Cuando volteaba (a las gradas) y veía los jerseys si me hubieran puesto audífonos que cancelan el sonido, sí me hubiera sentido como local, pero sinceramente sí se escuchan cosas y no me sentía local", comentó Gil.



"Como dicen en Tijuana y Culiacán, qué gachos, porque es nuestra tierra y estamos defendiendo a nuestro País, a nuestro beisbol, yo me equivoqué en el señalamiento y quizás eso nunca me lo van a perdonar en la vida".



En los juegos de México, la afición abucheó al timonel mexicano, el sonido del estadio le puso las canciones de "El mechón", la cual usan cuando Sergio Romo va a pitchear con los Charros, y la de "Y todo para qué".



El lunes, cuando no jugaron, es escuchó la de "El Rey", con sus primeras líneas "yo se bien que estoy afuera" y después pusieron la de "Matador", emblemática de Gil cuando era jugador de los Tomateros.



Y el martes, tras caer el out 27 del último juego de México en el torneo, el sonido despidió al equipo con "Las Golondrinas", en lo que muchos aficionados en el estadio y en redes sociales consideraron una falta de respeto hacia la organización sinaloense.



"Estoy decepcionado de cosas externas", dijo Benjamín.