Se despide Amézaga

(GH)

El veterano de 40 años de edad luce listo para el retiro, con reflexiones sobre una carrera que lo ha llevado al equipo campeón de los Angelinos del 2002, ocho años más de Grandes Ligas y varias vueltas por la Liga Mexicana de Beisbol y la Liga Mexicana del Pacífico.



"Para mí significa mucho terminar aquí, representando a México en una Serie del Caribe", dijo Amézaga tras la quinta fecha de este Clásico Caribeño, la última para un equipo de los Tomateros de Culiacán, que quedó eliminado tras perder sus primeros tres choques del torneo y terminar con marca de 1-3.



"Me estoy retirando, pero no de la vida, sino que nomás del beisbol", dijo el "Fello", quien finalizó su participación en Jalisco 2018 bateando de 5-1, con un triple y dos empujadas. "Creo que me van a seguir viendo, ya sea de directivo o algo".