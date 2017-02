"Esperamos que la lesión de Corona no sea grave": De La Torre

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de que el guardameta José de Jesús Corona causara baja de la Selección Mexicana de Futbol debido a una molestia en el codo izquierdo, la directiva del Cruz Azul espera que el padecimiento no sea tan grave y esté disponible para el juego del domingo, contra el Santos Laguna, en Torreón, Coahuila."Se tiene que evaluar. No trabajó al parejo del resto de los seleccionados y, platicando con él, parece que sólo son medidas de precaución, pero no podremos saberlo hasta que no esté aquí mañana y sea evaluado", informa Eduardo de la Torre, director deportivo de La Máquina, en conferencia de prensa realizada en las instalaciones de La Noria.El volante de contención chileno Francisco Silva ya se incorporó al trabajo del equipo y Christian Giménez lo haría el jueves.