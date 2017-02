"Estoy feliz de representar a la Selección Mexicana": Márquez

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Rafa Márquez se siente feliz de haber cumplido 20 años defendiendo la casaca de la Selección Mexicana de Futbol, más lo único que no le gusta es que los manejos a nivel directivo, le ha impedido al futbol mexicano crecer.



“Cuando hablas de 20 años, lo que viene a la cabeza es el inicio. Fue cómico porque fue una confusión, pero jugué y puse el pase para gol”, dijo en declaraciones a Fox Sports. “Han pasado cosas buenas y malas, pero estoy feliz, eso es lo importante”.



Entre las cosas malas que ha vivido, es “el manejo del futbol mexicano, eso es lo que le ha impedido evolucionar. Se necesita una regularización, algo más justo para todos, no sólo para el jugador”.



Aseguró que la posible creación del sindicato de futbolistas, no es para estar en guerra con los directivos. “no estamos en pie de lucha. Lo que intento es conseguir algo que durante mucho tiempo no se ha hecho. Hay que construir bases importantes para después ir a dialogar con directivos. No es que los jugadores sólo queramos hacer esto, sino que todos trabajemos por el bien de todos. Yo creo que he sido justo y los jugadores saben que no los voy a defraudar. Quiero que esto sea un legado para los que vienen detrás…”.