A dar lo mejor por los paisanos

LAS VEGAS, EU(SUN)

La Selección de México abrirá la era de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos con un juego amistoso, de los llamados “moleros”, en contra de Islandia, en una sede donde nunca antes se había presentado.Nada menos que “La Ciudad del Pecado”. Nada menos que en “La Ciudad del Juego”.En Las Vegas.El rival es Islandia, o mejor dicho el equipo B de aquella selección que maravilló en la pasada Eurocopa.El ambiente ha sido tibio en la capital de Nevada. El Sam Boyd Stadium aún no tiene todas las localidades vendidas, quizá sea por el rival, o por el miedo que hay a las nuevas políticas migratorias.“Sí, hay rumores al respecto”, dice Juan Alvarado, un aficionado que llegó a ver el entrenamiento del Tri. “Hay quienes dicen que habrá razzias, pero a la mera hora no pasa nada”.Por si las dudas, la organización llamada “Los Panchos Villa” ha manifestado que llegará al estadio con pancartas en contra del nuevo presidente de Estados Unidos.Porque el balón de la Selección Mexicana en Estados Unidos ahora rueda en presencia de Trump, y Osorio, como siempre, no quiso hablar de política: “Uno de los principales factores para jugar en Estados Unidos es su gente, la pasión que ponen los aficionados aquí por ver a su equipo y nosotros venimos felices a entregarles lo mejor, venimos por eso, no por cuestiones políticas”.Juan Carlos Osorio es muy serio en el trato a los medios y en el mismo tono va a tomar este juego.“En una Liga donde el 44 por ciento son jugadores foráneos, hemos tratado de elegir bien y utilizamos, en el mejor sentido de la palabra, estos juegos amistosos para conocer más de cerca a muchos jugadores a los que queremos ver cómo actúan en la Selección o en otra posición, queremos ver su potencial”, dijo el colombiano en rueda de prensa.Tiene estudiado al rival, sabe que el juego de Islandia se basará “en pelotas cruzadas y juego aéreo, por eso jugaremos como lo hicimos en el que para ustedes ha sido uno de los mejores partidos que hemos efectuado, contra Uruguay (en Copa América), donde actuamos con un 3-5-2. Es una buena prueba para nosotros el enfrentarnos a equipos que juegan así, y que nos podremos encontrar más adelante”.Por cierto el Tri no pudo pisar la cancha del estadio debido a que se está cuidando el césped.Chuy Corona no participarUna mala para Jesús Corona. El portero no podrá actuar en el juego contra Islandia debido a una lesión en el codo del brazo izquierdo y regresará a México para ser valorado por el cuerpo médico de Cruz Azul . Desde el lunes por la noche el guardameta no participó en el entrenamiento nocturno de la selección en el Johann Field de la Universidad de Las Vegas.