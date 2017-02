Harden apaga la magia de Orlando y eleva a Houston

HOUSTON, Texas(SUN)

James Harden sigue en plan grande.Los Rockets de Houston no tuvieron piedad del Magic de Orlando y los apalearon 128-104.Este martes por la noche “The Beard” volvió a estar en plan grande y lideró a su equipo a un triunfo más. Harden anotó 25 puntos, tuvo 13 asistencias y seis rebotes. El guardia continúa su camino para convertirse en el mejor jugador de la NBA La dependencia de los Rockets hacia su estrella es notoria, pero eficaz. Cada vez que el “13” toma el balón, parece que la estrategia del entrenador Mike D’Antoni cobra vida por sí sola.Con el brazo, Harden indica qué jugada realizarán, misma que sale a la perfección. Los rivales simplemente no encuentran la fórmula para detener al campeón olímpico en Londres 2012.Houston, con una marca de 38-17, es tercero en la tabla de la Conferencia Oeste de la Liga y le pisa los talones a los Spurs de San Antonio, que tienen un triunfo más. Los Warriors de Golden State todavía están un poco cómodos en la cima con 43 juegos ganados y ocho perdidos.Trevor Ariza y Eric Gordon apoyaron a Harden con 20 y 18 puntos, respectivamente. Clint Capela ayudó con nueve rebotes.Poco puede hacer Serge Ibaka, pues el Magic no logra encontrar ese juego que se esperaba de esta quinteta al comienzo de la temporada, y por como van las cosas, ya se puede ir despidiendo.Ibaka aportó 28 puntos y ocho rebotes para Orlando. Evan Fournier le siguió, con 21.