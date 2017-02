Ya están completos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Kyrie Irving tiene el balón. Stephen Curry lo marca. Minuto por jugar en el último cuarto del Juego 7 de las Finales de la NBA 2016. Crossover sobre el MVP. Tiro de tres, Curry es sólo un espectador más e Irving encesta. Rompe la igualdad en el marcador para un 92-89. Y los Cavaliers de Cleveland consiguen el primer título en su historia.Los vigentes campeones de la liga no necesitan otro movedor de bola.LeBron James ha alzado la voz. Los Cavaliers cerraron el mes de enero con un balance de siete victorias por ocho derrotas.Y posiblemente ‘El Rey’ se dio cuenta que ahora más que nunca necesita de sus compañeros. Sobre todo, al perder contra los Kings de Sacramento, los Pelícanos de Nueva Orleans y los Mavericks de Dallas. Preocupante porque los tres están con récord perdedor y son de los peores del Oeste.El pasado mes, James afirmó que el equipo necesita de un movedor de bola, claro, como suplente de Irving, y pidió a la gerencia que se encargue de la situación.Con la fecha límite de traspasos cada vez más cerca, los rumores se han intensificado y podrían colocar a Carmelo Anthony en la ciudad. Pero eso, dependería deshacerse de Kevin Love en un cambio con los Knicks de Nueva York.LeBron mantiene una relación cercana con el jugador de la quinteta de la Gran Manzana y ve con muy buenos ojos su llegada. Sin embargo, ha expresado rotundamente que no dejaría ir a Love.Quedando como un premio de consolación el agente libre, Mario Chalmers. Ese con el que compartió vestidor cuatro años con el Heat de Miami.Estas declaraciones, se pueden entender como un llamado de auxilio, que podría estar a tiempo a la mitad de la temporada, para que los actuales monarcas tengan ‘profundidad’ en su banca.En este deporte, las estadísticas son un razonamiento de sentido común. Si los Cleveland Cavaliers cuando no cuentan con su tridente, es sumamente complicado que ganen.James, siendo lo que todos sabemos que es para la liga y para este deporte; Irving, jugando en su mejor versión; y Love, un valuarte para el equipo en rebotes y triples. Son los que cargan con el peso específico del equipo.Pero no se puede descartar que los Cavaliers cuentan con una buena banca de jugadores. Que en el papel puede ser la mejor de los demás 29 equipos. Nombres como Richard Jefferson, Channing Frye, Iman Shumpert. Y con la llegada de Kyle Korver, que viene a tomar el rol de ejecutar tiros de tres tras la lesión de J.R Smith, pieza clave en el cuadro titular.Sin olvidar que son la nómina más alta de la liga con un total de 129 millones de dólares.Otro de los puntos que señaló el tres veces campeón, es que el equipo no está al mismo nivel que exhibió en la campaña anterior: Dos triunfos menos en su récord de este año (32-15), es la diferencia cuando Cleveland entraba al mes de febrero en el 2016 (34-12).Son el equipo número uno en el Este y cuarto en toda la liga. Cada uno de los jugadores que forman parte del plantel tiene claro que si no se consigue el bicampeonato, la temporada será un fracaso. Ni la prensa, ni la ciudad de Cleveland, ni ellos mismos aceptarán fracasos.Sin embargo, sin J.R Smith (fuera hasta el inicio de los playoffs) el equipo no puede y no debe cambiar drásticamente hasta los playoffs.El planteamiento está sobre la mesa. LeBron no es un conformista, posee una mentalidad competitiva y sigue hambriento de títulos para extender su legado en este deporte. O sólo puede ganar, formando él mismo ‘trabucos’ con sus amigos a su lado.