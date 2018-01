información relacionada Fotogalería Xolas y Canarias empatan primera jornada de la Liga Femenil Clausura 2018

TIJUANA, Baja California(GH)

Habían pasado solo tres minutos del silbatazo inicial cuando Samantha Arellano aprovechó el cobro del tiro de esquina y convirtió el primer tanto del torneo para las Xoloitzcuintles,



Al 16’, el árbitro señaló penalti a favor del Conjunto Fronterizo. Cristina Juárez cobró la pena máxima y envió el esférico al fondo para poner el 2-0.



Fue hasta la segunda mitad cuando el cuadro visitante logró acortar la ventaja tras la anotación de Karla Jiménez (56’). Un minuto más tarde, las Rojiamarillas empataron el encuentro con gol de Dalia Molina.



En el minuto 67’, Layzha García ingresó de cambio por Cristina Juárez, en lo que se convirtió en el primer debut de las Xoloitzcuintles en el Clausura 2018. Las Rojinegras siguieron insistiendo pero no lograron concretar, por lo que ambas escuadras dividieron unidades tras el empate a dos tantos.



El Conjunto dirigido por la DT Andrea Rodebaugh inaugurará la segunda jornada del certamen visitando a Pumas UNAM el próximo viernes 12 de enero en punto de las 16:00 horas centro en las instalaciones de La Cantera.



ALINEACIONES:

CLUB TIJUANA: 23 Itzel González (P), 4 Ana Lara (C), 2 Erika Gutiérrez, 13 Sarai Kim (90’ Sarai Kim), 14 Nubia Ayala, 17 Melissa Zúñiga, 22 Samantha Arellano, 24 Rosa Aguiar, 27 Cinthia Huerta (67’ Valeria Barajas), 7 Sheila Pulido, 9 Cristina Juárez (67’ Layzha García) DT Andrea Rodebaugh



MONARCAS MORELIA: 2 María Ayala (P), 4 Isamar Toledo (C), 7 Eleisa Santos, 12 Ana Estrella (44’ Madeleine Pasco), 13 Andrea Torres, 16 Karla Jiménez, 19 Guadalupe Arellano, 21 Dalia Molina (90’ Nadia Barriga), 23 Mariana Fuentes (53’ Bertha Núñez), 24 Mónica Villaseñor, 25 María Sandoval DT Verónica Hernández



AMONESTADOS: Valeria Barajas (70’)