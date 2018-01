Bolt quiere ser futbolista; se probará con el Borussia Dortmund

(GH)

El retirado velocista quiere cumplir el sueño de ser futbolista profesional y para eso realizará una prueba en marzo en las instalaciones de Borussia Dortmund.



“Haremos una prueba en marzo, en Dortmund, para saber qué puedo hacer (en el futbol). Si dicen que soy bueno, que debo entrenar, lo haré”, señaló el jamaicano en entrevista con el Sunday Express.



"Esto me pone nervioso. No soy una persona nerviosa, pero esto es diferente porque ahora se trata de fútbol. Me tomaré un tiempo para adaptarme, pero una vez que haya jugado algunos partidos estaré habituado", añadió.



El gran sueño de Usain Bolt es jugar en Manchester United, club del cual es fanático y tiene una buena relación con el ex entrenador, Alex Ferguson y el volante francés Paul Pogba.