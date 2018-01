Franck Ribéry hace polémicas declaraciones sobre CR7 y el Balón de Oro

(GH)

Franck Ribéry, extremo del Bayern Múnich, confesó que en el 2013 se sintió robado por no recibir el Balón de Oro que lo avalara como el mejor futbolista del planeta.El francés en ese año venía de coronarse en la Champions, Bundesliga, Copa, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.Además, ganó distinciones individuales como el jugador del año en la Bundesliga y Mejor Jugador en Europa por la UEFA."Era incomprensible. Gané todos los trofeos, no pude hacer más, para mí es como un robo, una injusticia”, apuntó para los micrófonos de CFC.Por otra parte, Ribery reveló que fue muy duro ver que no era respaldado por sus compatriotas en la votación."Tuve el apoyo de algunos franceses, pero no tuve a todo mi país detrás. Vi con mis propios ojos a gente, a franceses, incluso a entrenadores diciendo: Es Cristiano Ronaldo (para el Balón de Oro).¿Crees que Portugal hubiera querido a Messi o Ribéry? Imposible. ¿Crees que Argentina hubiera querido que Ronaldo o Messi fueran Balón de Oro? Imposible", sentenció.Fuente: ESPN