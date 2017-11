Un robot como mascota...

(Tomada de la Red)

Todo aquel que haya tenido la oportunidad de tener una mascota estará de acuerdo al afirmar que se trata de una experiencia única en la que además de encontrar compañía, se encuentran muchos otros beneficios en aspectos de carácter psicológico, social y hasta, en algunos casos, terapéutico.



Lo anterior es descrito con detalle en el estudio La Influencia de las Mascotas en la Vida Humana, realizado por un conglomerado de Médicos Veterinarios de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia en Colombia.



Pese a estas aseveraciones, no todas las personas viven esta experiencia por motivos que van desde la imposibilidad de tener animales en su lugar de residencia, la falta de tiempo para brindarles los cuidados necesarios, el temor a que estos provoquen destrozos en el hogar, las alergias a su pelaje (como es el caso frecuente al tratarse de perros y gatos) o, bien, la búsqueda de una experiencia original, alejada de las visitas al consultorio veterinario y los paseos en el parque.



Es en este escenario, donde países pioneros en la robótica como Japón aprovechan para adaptar gestos y movimientos de una mascota de carne y hueso en robots, cambiando con ello la etiqueta que posiciona a los entes robotizados como simples auxiliares para desempeñar una o varias tareas de manera mecánica ya sea en el sector industrial o en el doméstico.



Pero esto no es nuevo: a finales de la década de los noventa Sony lanzó al mercado una ambiciosa propuesta tecnológica cuyo funcionamiento corría a cargo de la inteligencia artificial.



Esta consistía en una serie de mascotas robot nombrada AIBO (Artificial Intelligence Robot), cuyo primer prototipo se anunció en 1998 pero fue hasta el año siguiente que se comercializaría en Estados Unidos y, por supuesto, en Japón. En suma, en ambos países se vendieron cerca de cinco mil modelos del que fuera el primer cachorro robot de la firma japonesa: el ERS-110.



El primer perro robot de Sony recreaba la apariencia de un cachorro de raza beagle en acabados color plata que era capaz de reaccionar con autonomía a distintos estímulos externos tal y como se comportaría una criatura viva. Esto era posible gracias a que contaba con una serie de sensores y programas autónomos. También poseía locomoción en sus patas, cola, boca y cabeza.



Posteriormente, la mascota fue lanzada a la venta en Europa el 26 de octubre de 1999, hecho tras el cual Sony anunciaría su siguiente modelo, nombrado ERS-111. Ambos modelos constituyen la primera generación de mascotas robot de AIBO.



Tras el éxito obtenido, la firma japonesa anunció, en octubre del año 2000, la segunda generación de perritos robóticos que en esta ocasión constó de cuatro modelos: el ERS-201, ERS-311 (Latte), ERS-312 (Macaron) y el ERS-220.



De modo general, todos recibieron mejoras en la movilidad y se les integraron sensores táctiles, LEDs faciales y reconocimiento de voz. Asimismo, fueron los primeros en contar con una mayor expresión emocional en cuanto a las interacciones con su entorno y su propietario.



Ya para 2003 llegaría la tercera y última generación de AIBO, que constó de un único modelo de cachorro, el ERS-7 que ya era capaz de conectarse a otros dispositivos inalámbricos, transferir fotos, archivos de sonido y mensajes a través de los cuales "aprendía" a reconocer los gustos, el entorno y el estado de ánimo de su propietario. Además respondía por comando de voz para realizar acciones como ir tras un objeto.



Al igual que cada uno de los modelos AIBO, incluía accesorios entre los que se encontraba su estación de carga y una pelota especial para diversos juegos.



Cabe destacar que, aunque la mayoría de los modelos fueron de naturaleza perruna, se incluyeron inspiraciones en cachorros de león y algunos otros se pensaron con forma humanoide; sin embargo, estos últimos fueron solamente prototipos que no fueron lanzados al mercado.



En enero de 2006, Sony anunciaría su decisión de descontinuar AIBO y otros productos como parte de una medida que buscaba hacer más rentable la empresa.



Luego de esta noticia, hubo quienes retomaron el concepto del perro robot, como por ejemplo DasaTech, compañía surcoreana que creó su propia versión en abril de 2006 y la nombró Genibo, que era capaz de entender órdenes vía comando de voz y por conexión Bluetooth. Además, fue equipado con una tecnología que le permitía esquivar cualquier objeto que se interpusiera en su camino. Sin embargo, no logró el mismo éxito que el modelo de Sony.



Recientemente, los fanáticos del cachorro robot de la marca japonesa se conmocionaron cuando la multinacional nipona hizo oficial su intención de relanzar este gadget de compañía en primavera de 2018, luego de más de 12 años de haberse retirado de la industria de las mascotas robóticas.



De acuerdo con información del portal informativo Nikkei Asian Review, Sony pretende diseñar su nueva mascota de tal modo que imite fielmente el comportamiento y aspecto canino al mismo tiempo que soporta características como conectividad inalámbrica Wi-Fi, ejecución de órdenes a través de comandos de voz y mantener comunicación y conexión con otros dispositivos del hogar de sus usuarios.



De este modo, el uso de robots como mascotas persigue otras actividades y fines sociales, que podrían requerir que se fabriquen con la capacidad de interactuar de un ¿Te interesaría tener una? A continuación te presentamos algunas de las mascotas robot disponibles en el país. Alguna de ellas podría interesarte

OPCIONES



Zoomer 2.0 Perro Dálmata interactivo Spin Master

Sus sensores le permiten comportarse como un cachorro real, al grado de recrear comportamientos inquietos. Está diseñado para niños de cinco años en adelante, puede aprender trucos fácilmente. Maneja comandos en español, inglés y francés. 'Mírame', 'A dormir', 'Ven', y 'Te quiero' son algunas de las acciones/comandos a las que responde.



Dónde: Mercado Libre

Costo: mil 900 pesos

WowWeee Perro Robot Chip

Cuenta con sensores avanzados y accesorios inteligentes que le brindan una personalidad particular. Es capaz de percibir su entorno y responder a interacciones basadas en gestos como golpes, palmadas y el toque de las manos. Además permite conexión vía Bluetooth con otros dispositivos, así como acceso a una app para un mejor control y como una extensión de juego con el robot.



Dónde: Best Buy

Costo: 6 mil 500 pesos

Robot Miposaur Inteligente Bluetooth/Gestos

Este robot dinosaurio incluye ruedas de desplazamiento capaces de rastrear y perseguir. Cuenta también con una aplicación disponible para Android y iOS que extiende los múltiples modos de juego. Responde a gestos hechos con las manos, como por ejemplo, un golpe.



Además, está programado para expresar tres estados de ánimo diferentes, así como 10 comandos

Dónde: Linio

Costo: 2 mil 540 pesos

Zoomer Robot Interactivo Chimpancé

Escucha comandos por voz, emite más de 200 sonidos y realiza más de 100 trucos. Recrea los movimientos de un primate real, como, por ejemplo, moverse en dos y cuatro patas. También está diseñado para aprender de manera progresiva, por lo que no siempre responderá del mismo modo ante lo aprendido. Además, sus ojos cambian de color.

Dónde: Mercado Libre

Costo: mil 500 pesos

Wowwe Roboraptor



Su diseño equipado con inteligencia artificial, movimientos realistas, comportamiento autónomo y de control directo te transportan al pasado. Cuenta con tres estados de ánimo distintos: cazador, precaución y, juego y acción. Responde con sonidos y comportamientos a los estados de ánimo. Cuenta con un sistema de visión infrarroja que detecta objetos en su camino.

Dónde: Mercado Libre

Costo: 2 mil 500 pesos



