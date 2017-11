Muere el ex lanzador de Grandes Ligas Roy Halladay en accidente aéreo

ORLANDO, Florida(AP)

Roy Halladay, ganador de 2 Cy Young y 8 veces elegido al Juego de Estrellas ha fallecido. #LasMayores

Detalles➡️ https://t.co/ImpwtB9cG7 pic.twitter.com/1JhAq5Rdql — LasMayores (@LasMayores) 7 de noviembre de 2017

Rest in peace, God bless you ! Roy Halladay ! Descansa en paz , Dios te bendiga caballo , fuiste de los mejores dentro y fuera del terreno pic.twitter.com/qAViTwS1C3 — Wilin Rosario (@WilinRosario) 7 de noviembre de 2017

DESCANSA EN PAZ!!!



Fallece Roy Halladay al desplomarse la aeronave que piloteaba



*(2 Cy Young, 8 Juegos de Estrellas)



📷Vía: @MLB pic.twitter.com/IRUMw4UW3N — Gustavo Mendoza (@GusMenFox) 7 de noviembre de 2017

Descanse en paz Roy Halladay pic.twitter.com/qcTXKZ4aIf — MANUEL SÁMANO (@MANUEL_SAMANO) 7 de noviembre de 2017

Las autoridades confirmaron que el ex lanzador de Grandes Ligas, Roy Halladay, murió en un accidente aéreo en el Golfo de México frente a la costa de Florida.El alguacil del condado de Pasco, Chris Nocco, declaró durante una conferencia de prensa que el ICON A5 de Halladay cayó cerca del mediodía del martes en Holiday, Florida.La unidad marina de la oficina del alguacil respondió al informe de la caía de un avión y encontró el cuerpo de Halladay. No se encontraron sobrevivientes.Dijeron que no podían confirmar si había pasajeros adicionales en el avión o decir hacia dónde se dirigía.Halladay se retiró en 2013 después de 12 temporadas con los Azulejos de Toronto, seguido de cuatro temporadas con los Filis de Filadelfia.