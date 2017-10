Dodgers ganan 9-5 a Diamondbacks con 5 remolcadas de Turner

LOS ÁNGELES(AP )

Clayton Kershaw aún no tiene claro cómo dominar en octubre. Esta vez, ni siquiera pudo mantener la pelota en el diamante.



Justin Turner y los Dodgers de Los Ángeles se aseguraron de que apenas importara con un buen juego para iniciar su postemporada.



Turner jonroneó y remolcó cinco carreras, Kershaw se llevó la victoria pese a admitir cuatro jonrones y los Dodgers de Los Ángeles ganaron 9-5 el viernes a los Diamondbacks de Arizona en el primer juego de su serie divisional de la Liga Nacional.



Turner bateó un jonrón de tres carreras y Yasiel Puig añadió un doble remolcador antes de que los Dodgers sufrieran su primer out a manos del abridor de Arizona Taijuan Walker, que apenas duró un inning en su debut en la postemporada.



Turner sumó un sencillo remolcador en el cuarto y otro en el octavo. El bateador de barba roja igualó un récord de los Dodgers de más impulsadas en un juego de playoffs, que ahora comparte con Pedro Guerrero y Davey Lopes.



A.J. Pollock, J.D. Martinez, Ketel Marte y Jeff Mathis jonronearon ante Kershaw, pero la euforia de Arizona por su victoria en el juego de wild card sobre Colorado se evaporó con el primer inning en Chavez Ravine.



El Juego 2 se disputa el sábado, cuando Rich Hill se enfrentará a Robbie Ray y los Diamondbacks en un duelo de izquierdos.



Puig y Corey Seager batearon triples y produjeron dos carreras para la 104ta victoria de los Dodgers, que ganaron con comodidad a sus rivales del oeste de la Liga Nacional incluso cuando Kershaw añadió otro capítulo a su poco impresionante historial en playoffs.



El izquierdo, ganador en tres ocasiones del premio Cy Young, sólo admitió cuatro hits en 6 innings y un tercio, pero aun así se convirtió en el primer pitcher en la historia del equipo que permite cuatro jonrones en un juego de postemporada. Se llevó una victoria en postemporada en el Dodger Stadium por primera vez en su carrera.



“Fue y atacó”, dijo Turner. “Probablemente no va a estar contento con ello, pero si admites cuatro jonrones solitarios con una ventaja como esa, lo aceptamos sin problema”.



Kershaw ponchó a siete, pero la frecuente incapacidad del as para mantener en octubre su brillantez de la temporada regular se mantuvo como una molestia constante.



Tras liderar las mayores en victorias y lograr su quinto título consecutivo del oeste en la Liga Nacional, los Dodgers ofrecieron una impresionante ofensiva para luchar por su primer boleto a la Serie Mundial desde que la ganaran en 1988.



Los primeros cinco bateadores de Los Ángeles llegaron a base, con momentos estelares como el jonrón de Turner y un doble de Puig que impulsó al novato Cody Bellinger.



“Se sintió genial darle a Kersh una ventaja de tres carreras en el primero”, comentó Turner.



Por los Diamondbacks, los venezolanos David Peralta de 4-0; Grégor Blanco de 1-0. El dominicano Ketel Marte de 4-2 con dos anotadas y una remolcada.



Por los Dodgers, los cubanos Yasiel Puig de 5-2 con dos impulsadas; Yasmani Grandal de 4-0.