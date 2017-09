Raúl Castañeda, entre el ring y la prisión

información relacionada Asesinan a ex boxeador olímpico sonorense Raúl Castañeda

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El ex boxeador olímpico sonorense falleció el miércoles tras recibir varios disparos en una emboscada y persecución en la ciudad La Paz, Baja California según reportan medios locales.



Nacido en Guaymas el 20 de septiembre de 1982, el conocido como “Pay” tuvo una destacada trayectoria amateur, etapa en la que ganó medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003.



Un año después, obtuvo su boleto a los Juegos de Atenas 2004 al quedar en segundo lugar de la categoría Minimosca en el primero Torneo Clasificatorio de la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA), que se celebró en Tijuana.



En los Olímpicos, Castañeda avanzó directamente a la segunda ronda, donde fue vencido por el ruso Sergey Kazakov, que a la postre ganaría medalla de bronce.



El “Pay” debutó al siguiente año en el boxeo de paga con un triunfo sobre Édgar Ramos, el 29 de octubre de 2005, en La Paz, Baja California, donde residió la mayor parte de su vida.



Pero antes de su debut, el boxeador sonorense había participado en el robo a una farmacia con una banda de asaltantes y al enterarse de que era buscado se entregó a las autoridades e ingresó al Cereso de La Paz el 18 de noviembre de ese año.



“Ya con esto tengo, no necesito tener años aquí. Claro que me voy a portar bien al salir, ni Dios lo mande, no quiero regresar”, declaró el boxeador en su momento.



Raúl Castañeda fue sentenciado a tres años de prisión o una fianza de 45 mil pesos que su familia tardó nueve meses en juntar para que finalmente fuera liberado en agosto de 2006.



No era la primera vez que “El Pay” se metía en problemas, pues fue expulsado de la Olimpiada Nacional de 2005 por agredir a personas del Comité Organizador al no recibir comida por no traer su gafete que había perdido.



Castañeda continuó su carrera profesional hasta 2012 con un buen récord de 15-2 y ocho triunfos por nocaut.



Según reportes de la prensa, volvió a la cárcel por robo e incluso tenía poco tiempo de obtener su libertad antes de ser asesinado el miércoles en La Paz.