Tigres llega como favorito para vencer a Atlas

Tigres y Atlas se mide en este viernes en el reinicio de la Apertura 2017 en el Estadio Jalisco.El equipo de Ricardo 'Tuca' Ferretti llega como amplio favorito al encuentro de la Jornada 8 y con la posibilidad de sumar su primer triunfo de visita (suma dos empates y una derrota en esa condición).Atlas, que sólo ha ganado en casa en una ocasión, aspira a escalar en la tabla general pues actualmente ocupa la décimo tercera posición con siete puntos. Su rival en turno es tercero con 12 unidades y en caso de ganar podría escalar al subliderato que actualmente posee América.La ventaja para el equipo felino es que tiene la segunda mejor ofensiva del torneo con 15 goles y además cuenta con Enner Valencia, quien acumula cinco dianas en su cuenta personal.La presión es amplia para los rojinegros pues además no ganan desde el 2 de agosto en el torneo de Copa.De los últimos cinco enfrentamientos entre sus rivales dos fueron a favor de los tapatíos, dos empates y un triunfo para los regiomontanos.Las apuestas deportivas marcan como favorito a Tigres con -106 por su triunfo, mientras que la victoria de Atlas ofrece +260 y el empate +230.Los momios agregan que un over de 2.5 goles paga +110 y el under, -143. Si los dos equipos anotan se otorga -106, pero si sólo lo hace uno se da -125.Además, si Atlas gana por un gol de diferencia se da +400 y +900 si es por dos. Estas ventajas a favor de Tigres ofrecen +260 y +450, respectivamente. Oddsshark añade que si Atlas va arriba en el marcador al medio tiempo se ofrece +350, si hay empate +110 y si va adelante Tigres, +162.