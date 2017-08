Mourinho iría por Gareth Bale

(GH)

José Mourinho calentó el ambiente en la víspera de la Supercopa europea entre su Manchester United y el Real Madrid al decir que le interesaría contar con Gareth Bale si el equipo merengue ya no lo considera una pieza vital.El técnico portugués declaró que el que Bale juegue o no el martes en Skopje, en el duelo entre los titulares de la Liga de Campeones y de la Liga Europa, indicará cuál es la posición del galés en el equipo español.“Si juega, será una confirmación de que está en sus planes”, dijo Mourinho. “Pero si no figura en sus planes, yo estaré a la expectativa del otro lado y me fajaría con otros técnicos que también tratarían de quedarse con él”.Cristiano Ronaldo, por otro lado, se reincorporó al Real Madrid tras tomarse unos días para preparar su presentación ante un tribunal que analiza si evadió impuestos o no.