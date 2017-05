Sangre rarámuri a la conquista de Dubai

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La ultramaratonista Rosalva Gudiño González tiene ascendencia rarámuri. “Arma” que utilizará hoy para conquistar la carrera Wings for Life que hoy se llevará a cabo en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.



“Ser parte de ellos [tarahumaras], aunque mi ascendencia sea algo lejana, es una situación que me motiva. No vivo con ellos (en Chihuahua), pero me siento parte de esos guerreros que siempre han vencido. Me apasiona correr y creo que tengo muchos rasgos de esas comunidad”, describe la atleta zapopana en entrevista.



El origen indígena le da a Gudiño confianza para obtener el triunfo en una competencia en la que tendrá que soportar un clima de 42 grados.



Su objetivo es hacer entre seis y siete kilómetros más que Carolina Gutiérrez, quien ganó el año pasado con una marca de 21.52 kilómetros.