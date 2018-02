Filadelfia festejará en grande la victoria de los Eagles

FILADELFIA, Pensilvania(AP)

Filadelfia festejará en grande la victoria de su equipo de NFL en el Super Bowl: cerrarán escuelas, universidades y dependencias municipales para el desfile en honor de los Eagles.



Rutas del transporte público serán reorientadas y cerrarán además museos, los tribunales y hasta el zoológico para los festejos del jueves. Sin embargo quedarán abiertas dos grandes atracciones turísticas, la Sala de la Independencia y la Campana de la Libertad.



El desfile empezará cerca del estadio y concluirá en las gradas del museo que se hicieron famosas en las películas de “Rocky”.



Los organizadores se preparan para la presencia de 2 millones de personas a lo largo de la ruta. No se dio una cifra oficial por el desfile tras la victoria de los Filis en la Serie Mundial de béisbol en 2008, pero expertos en medir muchedumbres indicaron que no excedió de los 750 mil. La ciudad no contempla divulgar estimados de la multitud para este desfile.



Entretanto, la policía ha efectuado más arrestos por los actos vandálicos ocurridos el domingo, después de la victoria de los Eagles por 41-33 sobre los Patriots de Nueva Inglaterra.



Entre los detenidos está un joven de 20 años de edad acusado de volcar un vehículo.



El alcalde Jim Kenney pidó a los fanáticos que festejen con pasión y orgullo, refiriéndose otra vez a los que protagonizaron actos vandálicos como “cabezas huecas”.