Tena modificará para encarar a Xolos

QUERÉTARO, Queretaro(El Universal)

El mal sabor de boca por la derrota ante Tiburones Rojos de Veracruz no solamente fue para la afición de Gallos Blancos, sino que la directiva del equipo queretano también le externó al entrenador Luis Fernando "El Flaco" Tena su enojo.



"Muy molesta la directiva con nosotros con toda razón, nosotros mismos estamos muy apenados, muy conscientes, ver la repetición del partido del sábado es algo duro, molesto, yo soy el primero que está molesto conmigo mismo por la situación y obviamente la directiva está muy molesta y así me lo externó", explicó el estratega.



Adelantó que habrá modificaciones para encarar a Xolos de Tijuana este viernes, aunque eso no significa que sean cambios de jugadores, sino que con la misma gente desarrollar un sistema distinto en la cancha.



"Hay que hacer alguna modificación pero tampoco cambiar todo, no se puede cambiar la estructura de un equipo de un momento a otro, hemos tenido algunas cosas buenas pero estamos conscientes de que nos falta tener más tiempo la pelota y atacar más, no estamos llegando a gol y sí tenemos que hacer algunas modificaciones".



Respecto al análisis del rival en turno habló del buen orden defensivo que han mostrado hasta el momento los Xolos, pero al ataque es un club al que le cuesta trabajo marcar goles.



"También ha metido pocos (goles) solo tres en cinco juegos y no ha recibido ninguno o sea habla de la solidez, pero ya hemos estado analizando muy bien los videos e igual hay que tener más tiempo la pelota y tratar de atacar más", finalizó.