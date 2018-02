Eliminan a la campeona Querétaro Junior Cup

QUERÉTARO, Querétaro(El Universal)

La queretana Dyane Estefanía Bárcena del Bosque se quedó con las ganas de conseguir el bicampeonato en la Junior Cup, tras ser derrotada en la fase de octavos de final por Rachel Gailis, de Estados Unidos, con parciales de 6/7, 6/3 y 6/3.



"La verdad ella jugó muy bien, yo sabía que era un rival complicado porque ya la había visto jugar, llevaba más o menos currículum y sabía que era un partido muy complicado", explicó Dyane que comenzó ganando el partido pero no pudo completar su actuación en la cancha de arcilla del Club Campestre de Querétaro.



"Yo creo que ella está jugando un tenis muy completo, unos golpes muy buenos, está aprovechando muy bien los tiros ganadores y la verdad yo estuve en muchas partes del partido fallando, pero estoy feliz porque así te das cuenta cuanto más te falta trabajar", comentó.



Además, valoró el nivel del torneo donde pudo medirse a varias jovencitas con mucho talento, "cuando te enfrentas con el que está arriba en el draw dices ‘hay que tumbarla’, entonces yo creo que las jugadoras a las que estuve enfrentado fueron muy buenas y la verdad me voy feliz, no como si hubiera ganado pero hay mucho por delante y así estaremos trabajando".



Por último, lamentó no poder repetir la corona en casa pero se marcha contenta con el aprendizaje adquirido.



"Yo también me quedé con las ganas del bicampeonato pero yo creo que es mejor saber que todavía te falta, muchas cosas por mejorar aunque el partido se perdió yo creo que gané mucho más de lo que esperaba", enfatizó.



El que también tuvo un mal día fue el queretano Patricio Parra Hernández que cayó ante el canadiense Simon Labbe 6/1 y 6/4. Por lo tanto ya no hay raquetas locales compitiendo en la modalidad de singles.