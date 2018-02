Cristiano Ronaldo asegura no poder hacer cosas que hacía hace 20 años

(GH)

Tras cumplir 33 años y en un momento de irregularidad en el campo, Cristiano Ronaldo reconoció que ahora debe buscar otras formas de impactar en el juego y ayudar a su equipo en la cancha, pues los años no pasan en vano.



"Hay ciertas cosas que hacía cuando tenía 20 años y que ya no puedo hacer. Hay que intentar encontrar un equilibrio, son los pequeños detalles que hacen la diferencia", dijo el jugador del Real Madrid, quien más que nunca resaltó la importancia de cuidarse.



"La vida es un desafío en todos los puntos de vista y trato de estar al más alto nivel físicamente, porque eso es muy importante en mi profesión. Tengo que estar al cien por ciento. Para mí ese asunto es muy serio. Es necesario hacer sacrificios para mantener ese nivel".



A pesar de que ha ganado casi todo en su carrera (solo le falta el Mundial), el portugués aseguró en entrevista con la revista "GQ" Italia que todavía tiene la ambición de conseguir títulos, pues considera que no se vive del pasado.



"Tengo ambición, mucha ambición. La gente debe perseguir sus sueños. Yo perseguí el mío y quiero seguir haciéndolo, para mejorar y alcanzar aún más logros".