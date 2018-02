Acepta Alexis Sánchez 16 meses de cárcel por fraude fiscal

(GH)

El futbolista chileno Alexis Sánchez aceptó una multa de 590 mil euros (unos 730 mil dólares) y una pena de 16 meses de cárcel que no cumplirá por un delito de fraude fiscal en España, según publican medios españoles que tuvieron acceso a documentos del caso.Alexis, actualmente jugador del Manchester United, defraudó 983 mil euros en los años 2012 y 2013 al no declarar gran parte de la explotación de sus derechos de imagen. En esa época era delantero del Barcelona, club que dejó en 2015 para fichar por el Arsenal.El internacional chileno no entrará en la cárcel porque no tiene antecedentes penales.Alexis, de 29 años, admitió que ocultó ingresos simulando la cesión de sus derechos de imagen a dos compañías extranjeras.