México sigue el camino hacia Rusia 2018 con parada en Las Vegas

(Tomada de la Red)

Lo que en el papel podría parecer solo un partido amistoso, en realidad tendrá enorme repercusión en la Selección Mexicana de Juan Carlos Osorio.El Tri enfrentará este miércoles a Islandia en el Sam Boyd Stadium de Las Vegas, Nevada. Este será el primer compromiso del equipo nacional en 2017 y también el primero en esa ciudad estadounidense.Aunque el cuadro europeo no contará con ningún jugador de los que disputaron la Eurocopa, Osorio deberá aprovechar al máximo la convocatoria pues en el verano deberá formar dos equipos: uno disputará eliminatorias mundialistas y la Copa Confederaciones, y el otro la Copa Oro.La lista de 23 jugadores incluye 22 elementos de la Liga MX debido a que no es fecha FIFA, además de Giovani Dos Santos, quien está de pretemporada con el Galaxy de Los Ángeles.El partido no solo permitirá refrendar el puesto de algunos jugadores como Rafa Márquez, Jesús Corona, Alfredo Talavera, entre otros, sino también saber qué elementos pueden dar el salto al equipo 'mayor' como Hirving Lozano y Erick Gutiérrez, e incluso definir si tres debutantes tendrán una nueva oportunidad en el futuro.Luis Reyes del Atlas, Hugo González de Monterrey y Edson Álvarez de América recibieron su primer llamado al Tri y tendrán el reto de llenarle el ojo al estratega nacional.La siguiente convocatoria del Tri será para el partido del 24 de marzo ante Costa Rica dentro del Hexagonal de Concacaf. Con esto en mente, los momios marcan como favorito al Tri con -130. En caso de empate se paga +229 y +300 si hay victoria europea. Oddsshark indica que si hay una combinación de victoria mexicana o empate se ofrece -600, pero si hay empate o gana Islandia, se obtiene -117.PRONÓSTICO: México 3-1 Islandia