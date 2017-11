Equipos de Grandes Ligas vendrían a México para partidos oficiales

(SUN)

El director de la MLB en México, Rodrigo Fernández, confirmó que 29 de los 30 equipos de Grandes Ligas está interesados en venir a jugar a territorio mexicano.



"Estamos viendo las opciones. Algo bueno es que de los equipos de Grandes Ligas, nosotros hacemos nuestro trabajo y les preguntamos quiénes quieren venir, 29 equipos están interesados en venir", explicó.



El único equipo que no vendría a México, no lo haría por falta de interés, sino porque su target hispano no sería precisamente México.



Solamente un equipo no, y no es que no quiera o esté interesado, sino que nos dijo 'mi fuerte participación en la comunidad hispana no creo que sea con los mexicanos'.



Los otros 29 todos quisieron venir a México", dijo durante la presentación del congreso Beyond Sport México.



Además, confirmó la presencia de la MLB en México por varios años.



"Tenemos el compromiso, vamos a estar en México; los próximos 10 años vamos a más partidos de temporada regular, de Spring trainer y a lo mejor hasta un Opening Day podríamos tener en México", anunció.