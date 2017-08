Jay Cutler firma una temporada con Miami Dolphins

MIAMI(AP)

Jay Cutler ha decidido posponer el retiro para la oportunidad de ser el reemplazo de Ryan Tannehill.



Cutler acordó este domingo un contrato con los Miami Dolphins, dijo una persona familiarizada con la situación.



La persona confirmó el acuerdo a The Associated Press bajo condición de anonimato porque no se esperaba que los Delfines anunciaran el acuerdo hasta que Cutler firmara el contrato el cual será por un año por 10 millones de dólares.



Cutler competirá con Matt Moore por un trabajo inicial mientras Tannehill permanece fuera por una lesión en la rodilla izquierda que podría marginarlo durante toda la temporada.



El entrenador de los Dolphins, Adam Gase, fue el coordinador ofensivo de los Chicago Bears cuando Cutler clasificó como mejor mariscal de campo en 2015.



Gase se unió a Miami en 2016 y Cutler se separó de Chicago en marzo tras ocho temporadas.