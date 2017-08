Estados Unidos tumba a Jamaica del pedestal en la velocidad

LONDRES, Inglaterra(AP )

Se suponía que con Usain Bolt y Elaine Thompson, sus bicampeones olímpicos, Jamaica iba a seguir como soberana de la velocidad en el Mundial de atletismo.



Justin Gatlin y Tori Bowie se han encargado de derribar al país caribeño de su pedestal en los sprints más trepidantes, los de los 100 metros. Cumplido el primer fin de semana de la justa en Londres, el “marcador” quedó así: Estados Unidos 2, Jamaica 0.



El domingo, Bowie echó el pecho hacia delante justo sobre la línea de meta, para superar a Marie Josee Ta Lou. Conquistó el oro con un tiempo de 10.85 segundos, apenas una centésima menos que la marfileña.



Una vez que cruzó la meta, la norteamericana se desplomó, sin saber si había conseguido el oro.



“No tenía idea”, dijo después. “Ahora me duele tras la estirada. Pero es lo que me ha salvado en otras competencias. Nunca me rindo hasta cruzar la meta”.



Thompson, quien logró el doblete en Río 2016, era gran favorita para llevar más oro a las arcas jamaiquinas en estos certámenes, pero nunca pudo meterse en la pelea y terminó quinta, con 10.98.



“Es una pena, porque estoy en perfectas condiciones”, señaló Thompson. “No sé qué fue lo ha salido mal”.



Y así, por segunda noche sucesiva, el considerable y colorido contingente de fanáticos jamaicanos quedó silenciado en el Estadio Olímpico.



El sábado, el estadounidense Justin Gatlin ganó los 100 metros de hombres, y su compatriota Christian Coleman se llevó la plata. El legendario Bolt debió conformarse con el bronce, en su última competición internacional antes del retiro.



¿Fin de la dictadura de Jamaica en los sprints?



Un dato al respecto: esta fue la primera vez en 14 años que Jamaica no tuvo a nadie en el podio de los 100 en un Mundial. Además, es la primera ocasión desde 2005 que los jamaiquinos no salen victoriosos en cualquiera de las ramas de los 100 en las máximas citas del atletismo.