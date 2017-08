Santos pasa a semifinales en su primer Mundial, Culson fuera

LONDRES, Inglaterra(AP)

República Dominicana puede ilusionarse con una nueva carta en los impredecibles 400 metros con vallas. Para el puertorriqueño Javier Culson, el Mundial de atletismo deparó otra decepción.



Juander Santos, el hermano menor del medallista olímpico y mundial Luguelín Santos, se clasificó el domingo a las semifinales del Mundial al ganar su eliminatoria y quedar segundo en la tabla global de la primera ronda con un tiempo de 49.19 segundos.



“Me siento muy orgulloso de pasar a la semifinal, mi primer Mundial”, destacó Santos, de 22 años. “Le doy muchas gracias a mi entrenador, mi hermano que me ha apoyado mucho, principalmente a mi hermano Luguelín, que es el que más énfasis ha puesto en mí, confiando en mí”.



El hermano mayor compitió el sábado en los 400 metros, pero quedó fuera tras la primera fase. Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y bronce en el Mundial de Moscú de 2013, Luguelín recién ha vuelto a competir tras sufrir una fractura de estrés del sacro, el hueso situado entre la columna vertebral y la pelvis.



Ambos hermanos entrenan juntos bajo las órdenes de José Ludwig Rubio en San Germán, Puerto Rico.



Juander —diseñador gráfico en su otra faceta— sigue los pasos de Félix Sánchez, la mítica figura del atletismo dominicano por su condición de doble campeón olímpico y mundial en los 400 con vallas. Sánchez se retiró el año pasado.



En su bautizo mundialista, Juander solo quedó detrás de Yasmani Copello, bronce olímpico en Río 2016. Copello, un cubano nacionalizado turco, cronometró 49.13.



“Esta es un experiencia nueva para mí. No sé qué Dios me depara”, dijo Juander sobre sus expectativas para las semifinales.



¿Cuán nueva? Pues hace poco más de un año que incursionó de lleno en la prueba tras haber probado primero con los 110 vallas y los 400 planos.



En cuanto a Culson, el medallista de plata en los mundiales de 2009 y 2011, no sobrevivió la primera ronda, un año después de su descalificación por una salida en falso en la final olímpica de Río. El boricua cronometró 50.33, marca que no le alcanzó para entrar con los tiempos de repesca.



Al tocarle la primera eliminatoria, Culson se desinfló en los últimos 100 metros tras un fuerte arranque y quedó sexto. Declinó dar declaraciones a la prensa.



El argentino Guillermo Ruggeri avanzó a las semifinales tras cruzar la meta con marca de 49.69, figurando tercero en su eliminatoria.



Kerron Clement, el campeón olímpico de 2016, no se exigió en su primera salida a la pista en Londres. El estadounidense de 31 años, dos veces campeón del mundo, registró 49.46 para ganar la primera eliminatoria.



El resultado más inesperado fue la descalificación de Kyron McMaster, el corredor de 20 años de las Islas Vírgenes Británicas. McMaster tenía el mejor tiempo de la temporada, con un 47.80 en mayo.



Las semifinales de los 400 vallas se disputarán el lunes y la final se escenificará el miércoles.