Enmudece la México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Sam Adonis domó a la Pantera, la puso en espaldas y tomado de la cuerda aguardó la tercera palmada para enmudecer a la Arena México.



Fue una batalla seca, con breves chispazos y un triunfo polémico que dejó molesto al perdedor, "no lo reconozco por la forma en que me ganó. Acepto la derrota pero no me verán de rodillas, el día que me gane en el centro del ring sin trampa lo aplaudiré, por el momento, que disfrute su noche", advirtió un cansado Blue Panther, que vio caer por tercera ocasión su cabellera en la Doctores.



Minutos antes, la Arena estaba enardecida ante la falla del réferi Tirantes, quien en toda la batalla ayudó al estadounidense, "espero volver a encontrarme con este muchacho, pero con un réferi que no esté más preocupado en llamar la atención, acostumbrado a lo que hacía en su anterior casa".



La realidad es que el duelo de México contra Estados Unidos fue exitoso, con una Arena ocupada casi en su totalidad.



"¡México, México!", alentaba la afición a Panther, quien se levantó así de una primera caída en contra y atrapó a Sam con su clásico nudo.



Entonces, la fanaticada desbordó su pasión con sonoros, "¡Panther, Panther!", que cimbraron el coloso.



Motivado, el maestro apretó a su rival con sendos paquetes que sobrevivieron a la última palmada



Adonis respondió con fuerza y amagó con llevarse el triunfo con un martinete, como aquel que le costó la máscara a su compatriota Love Machine, hace más de dos décadas.



Blue volvió a la carga con dos topes certeros, pero cuando se lanzó nuevamente, el réferi lo distrajo y provocó una mala caída, la tragedia se iba consumando en el ring.

Todo acabó cuando Panther golpeó sin intención al Tirantes y el estadounidense aprovechó el momento para tomar el camino directo a la victoria.



En el aire quedó un dejo de revancha, la que tomó Adonis sobre el veterano. Y para un futuro, la de los cachorros del perdedor, "uno de mis hijos tiene que saltar", advirtió.