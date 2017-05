"Canelo" arrasa con el Junior

LAS VEGAS,Nevada(GH)

Saúl "Canelo" Álvarez (49-1-1, 34 kos) se impuso por una cómoda decisión unánime a Julio César Chávez Jr (50-3-1, 32 kos), en un combate con escasas emociones y que decepcionó a los cerca de 20 mil aficionados que abarrotaron la arena T Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.



Los tres jueces vieron ganar 120-108 al tapatío.



Fue la séptima victoria fila para el "Canelo", en un combate donde no hubo campeonato en juego.



Sin ser espectacular, Álvarez fue superior en velocidad, defensa y la derecha representó una pesadilla para el "Junior", quien nunca entró en ritmo.



"Tú eres el siguiente" advirtió el "Canelo" al kazajo Gennady Golvkin, quien se encontraba en ring side.



El campeón mediano subió al cuadrilátero y aceptó el reto para el próximo 16 de septiembre.



"Está es la era del Canelo, y yo enfrentó a los mejores", aseveró el tapatío.



Álvarez atino el 37 por ciento de sus golpes al concretar 228 de los 604 que lanzó por el 23 por ciento del sinaloense al atinar 71 de los 302 embates.



De los golpes de poder, el "Canelo" acertó el 42 por ciento al acertar 145 de los 342 que envió, a cambio del 30 por ciento de Chávez quien conectó 56 de los 184 golpes.



"La rivalidad fue una inspiración para mi, para demostrar que no solo se noquear, también se boxear a los más grandes", dijo el doble ex campeón mundial.



"Pensé que iba a salir a intercambiar golpes, quería dar una gran pelea, pero a lo que pude les di lo mejor", añadió.



Chávez se llevó una rechifla cuando tomo el micrófono.



"No pude tirarle los golpes que hubiera querido. Quería boxearlo, pero luego se fue a las cuerdas", explicó.



Fue una pelea monótona y la primera amenaza en serio llego en el tercer asalto por parte del tapatío, quien conectó un fuerte upper de derecha que mantuvo arrinconado el sinaloense. Julio acabo el round con sangrado nasal.



Un round más tarde, Álvarez hizo gala de su velocidad al encajar combinación al rostro y la mano derecha empezó a hacer un calvario para el "hijo de la leyenda".



El "Canelo" cimbro a Chávez para el quinto de un derechazo que lo mando contra las cuerdas pero logró subir la guardia para evitar más castigo.



Finalmente Chávez logró meterse a la contienda para el sexto y trabajo en corto sin muchos golpes de potencia, Álvarez lució cómodo a la defensa y refugiado en las sogas.



Chávez lucio para el séptimo los estragos de la batalla con el ojo izquierdo inflamado.



El "Junior" intentó ser agresivo en la segunda mitad de la batalla pero sin mucho punch, sus ataques se estrellaron en la sólida guardia del tapatío.



La falta de acción en los últimos tres rounds ocasionó la rechifla y abucheos de los aficionados que pidieron más acción pero la pelea ya estaba del lado del "Canelo"; levantó más el animo la música al ritmo de banda en la arena.



Con un Chávez desdibujado y un "Canelo" sobrado termino el pleito

Lo más interesante llegó al término de la contienda con el combate pactado ante Golovkin para el 16 de septiembre próximo